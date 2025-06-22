Fenerbahçe, Sancho İçin Teklif Yaptı

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan ve gelecekte futbol alanında yeni yapılanmalara giden Fenerbahçe’de heyecan verici günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra futbol direktörlüğü görevini Leverkusen’den Devin Özek’e verdi. Fenerbahçe’nin transfer stratejisi merakla beklenirken, gündeme dair dikkat çekici bir haber ortaya çıktı.

SANCHO İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, sarı-lacivertliler, bonservisi Manchester United’da bulunan Jadon Sancho’nun şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Chelsea’de kiralık olarak forma giyen Sancho için Fenerbahçe, önemli adımlar atıyor.

NAPOLİ DE RAKİP DURUMUNDA

Haberin devamında, Serie A’nın güçlü ekiplerinden Napoli’nin de Sancho ile ilgilendiği belirtildi. Sancho’nun talep ettiği maaşın İtalyan kulübü için yüksek olduğu, bu yüzden indirim yapmadığı takdirde Napoli’nin yeni bir hamle gerçekleştirilmeyeceği ifade edildi. Napoli’nin de Sancho’dan haber beklediği ve kısa süre içinde durumun netleşeceği dile getirildi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Konferans Ligi’nde şampiyonluk elde eden Chelsea’de 42 maçta görev alan 25 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 10 asistlik bir performans gösterdi. Sancho, 2021 yazında Borussia Dortmund’dan Manchester United’a 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.