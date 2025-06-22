Fenerbahçe, Sancho’yu sorguladı

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon öncesi futbol alanında önemli bir yeniden yapılanma sürecine girmekte. Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yolları ayıran sarı-lacivertliler, futbol direktörlüğü görevine Leverkusen’den Devin Özek’i atadı. Fenerbahçe’nin transfer stratejisi ise merakla bekleniyor ve kulüp hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

JADON SANCHO’NUN ŞARTLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Manchester United’da bonservisi bulunan ve geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho’nun şartlarını sorguladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuyla ilgili ilgisi dikkat çekiyor.

NAPOLI’DEN YENİ HAMLE OLASI

Aynı haberde Serie A ekiplerinden Napoli’nin de İngiliz futbolcu ile temasa geçtiği ifade edildi. Sancho’nun talep ettiği maaşın İtalyan kulübü için fazla olduğu ve oyuncunun şartlarını düşürmemesi durumunda Napoli’nin başka bir adım atmayacağı belirtildi. Ayrıca, Napoli’nin Sancho’dan yanıt beklediği ve bu konunun kısa sürede netleşeceği dile getirildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Chelsea, Konferans Ligi’ni kazanarak sezona damga vurdu. Jadon Sancho, bu süreçte 42 maça çıkarak 5 gol ve 10 asistlik bir performans gösterdi. 2021 yazında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund’dan Manchester United’a transfer olan Sancho’nun mevcut piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak değerlendiriliyor.