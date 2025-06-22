Fenerbahçe, Sancho’yu sorguluyor

Fenerbahçe’nin Gelecek Sezon İçin Yaptığı Değişiklikler

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi önemli bir yapılanma sürecine girmiş durumda. Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, futbol direktörlüğü görevine Leverkusen’den Devin Özek’i getirmişti. Transfer politikası hakkında ne gibi planlar yapacağı merak edilen Fenerbahçe’nin gündemine flaş bir haber düştü.

Hedefteki İsim: Jadon Sancho

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, bonservisi Manchester United’da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho’nun transfer şartlarını sordu. İngiliz futbolcunun durumu, sarı-lacivertli yönetimin transfer stratejileri için önemli bir kırılma noktası oluşturuyor.

Napoli’nin Rekabeti

Haberde yer alan bilgilere göre, Serie A ekibi Napoli de Sancho ile görüştü. Ancak Sancho’nun talep ettiği maaşın İtalyan kulübüne yüksek geldiği ve eğer futbolcu, bu konuda bir indirime gitmezse Napoli’nin transferle ilgili yeni bir hamle yapmayacağı ifade ediliyor. Napoli’nin, Sancho’dan gelecek haberi beklediği ve bu konudaki gelişmelerin kısa süre içerisinde netleşeceği belirtiliyor.

Başarılı Performansı

Chelsea’de Konferans Ligi’ni kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 42 maçta 5 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu. Sancho, 2021 yazında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund’dan Manchester United’a transfer olmuştu ve şu an güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.