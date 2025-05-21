Fenerbahçe Suç Duyurusu Yaptı

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİNİN SIZDIRILMASI

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin sızdırılması üzerine sarı-lacivertli kulüp, görüntülerin tam olarak yayınlanmasını talep etti. Yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç’un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir.” denildi.

MANİPÜLASYONSUZ GÖRÜNTÜ YAYINI

Açıklamada, görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılması ile manipülasyon yapıldığı vurgulandı. “Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, gerçeğin ortaya çıkması için ziyarete dair tüm kaydın kesintisiz olarak yayınlanmasına da onay verildiği belirtildi.

CAMİAYA BIRAKILAN DEĞERLENDİRME

Son olarak, kendilerini “Fenerbahçe Derneği” olarak tanıtan bir grubun, kulüp başkanına ait görüntüleri manipülasyona açık bir şekilde paylaşmasına dair durumun büyük Fenerbahçe camiasının takdirine bırakıldığı ifade edildi.