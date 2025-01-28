Fenerbahçe, Talisca’yı Resmen Kadrosuna Kattı

FENERBAHÇE’NİN GÖZTEPE GALİBİYETİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe’yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu başarı, takımı UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlık sürecinde moral kaynağı oldu. Sarı – lacivertli ekip, yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.

ANDERSON TALISCA İSTANBUL’DA

Fenerbahçe, transfer döneminde önemli bir adım atarak Anderson Talisca’yı dün akşam saatlerinde İstanbul’a getirdi. Talisca, İstanbul’daki taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi imzasını atması bekleniyor. Bu transfer, Fenerbahçe’nin kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.