Spor

Fenerbahçe Taraftarları, Ali Koç İstifa!

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FENERBAHÇE’NİN YENİLGİSİ VE ŞAMPİYONLUK ŞANSININ DÜŞMESİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 1-0 kaybetmesiyle lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Bu sonuç, sarı-lacivertli takımın Süper Lig’deki şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe taraftarları, bu yıl da şampiyonluk gelmeyince Başkan Ali Koç ve yönetimine yönelik istifa seslerini yükseltmeye başladı. Taraftarlar, Ali Koç’un görev süresi boyunca yaşanan başarısızlıkları protesto etmek amacıyla İstanbul Boğazı’ndaki yalısının önünde toplandı.

PANKARTLI GÖSTERİ

Tekneyle yalının önünden geçen Fenerbahçe taraftarları, “Ali Koç istifa” yazılı pankart açarak tezahüratlarda bulundu. Bu görüntü, sosyal medyada paylaşılması sonrası geniş yankı uyandırdı.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünkü TRT Spor’da katıldığı programda, yönetim olarak istifa düşüncelerinin olmadığını belirtti ve olağanüstü kongre kararı almayacaklarını duyurdu.

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