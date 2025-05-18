Fenerbahçe Teknik Direktörü, Maç Önemli

JOSE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, “Alacağımız 3 puan bizi ilk sıraya taşımayacak ya da puan kaybı bizi üçüncü sıraya düşürmeyecek. Ancak yine de önemli bir maç olacak. Oyuncularımı suçlamayacağım. Asla oyuncularımı suçlamam. Bu maç profesyonellik, onurumuz ve gururumuz adına önemli olacak” dedi.

EYÜPSPOR’UN GÜÇLÜ RAKİBİ

Mourinho, Eyüpspor’un iyi bir takım olduğunu belirterek, “İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi ve genç bir hocaları var. Eminim onlar da iyi bir sonuç almak isteyeceklerdir. Fenerbahçe’ye karşı alacakları bir sonuç, sezonu iyi bitirmek anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.