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Spor

Fenerbahçe, Trabzon’da Zorlu Maçta Galip Geldi

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MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe ile Papara Park Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçe, 3-2’lik skorla maçı kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda 42. dakikada Fred’in attığı golle öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

PENALTILAR VE GOLLER

İkinci yarının başında Trabzonspor, ardı ardına kazandığı penaltılarla durumu değiştirdi ve 59 ile 67. dakikalarda Banza’nın golleriyle skoru 2-1’e getirdi. Fenerbahçe’den Dzeko, 75. dakikada sahne alarak eşitliği sağlayan golü kaydetti. Mücadelenin son anlarında, 90+12. dakikada Amrabat devreye girerek Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23’e çıkarırken, Trabzonspor 12 puanda kaldı. Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Sivasspor ile mücadelesini gerçekleştirirken, Trabzonspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

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