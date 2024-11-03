Fenerbahçe, Trabzonspor’u Son Dakikada Yenildi

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR’U DEPLASMANDA YENDİ

Trendyol Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu galibiyet 90+12. dakikada Amrabat’ın attığı gol ile geldi. Fenerbahçe, bu sonuçla lider Galatasaray’ın bay geçtiği haftayı kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürüyor. Ligde puanını 23’e çıkaran sarı-lacivertli takım, 2. sıraya yerleşmeyi başardı. Zorlu Trabzon deplasmanında son dakikada gelen golle gülen Fenerbahçe, karşılaşmada Fred, Dzeko ve Amrabat ile goller atarken, ev sahibi takım Banza’nın penaltılarıyla iki gol buldu. Son dört maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bu süreçte 10 puan toplamayı başardı. Amrabat, Trabzon’da sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atarak takımına katkı sağladı.

TRABZONSPOR’DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Trabzonspor, bu sezon ligde Göztepe deplasmanının ardından Fenerbahçe’ye de mağlup olarak art arda iki maçını da puansız geçti. 10. maç sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 12 puanda kalan Karadeniz ekibi, kötü gidişatını sürdürüyor. Trabzonspor Kulübü, maç esnasında ve sonrasında hakemlere tepki gösteren üç ayrı paylaşımda bulundu. Fenerbahçe, Jose Mourinho döneminde Trabzonspor’a karşı en fazla şut çektiği (20), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (36) ve orta yaptığı (29) deplasman maçına imza attı.

AMRABAT’TAN KRİTİK PERFORMANS

Fenerbahçe’nin galibiyet golünü atan Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli formayla en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu oldu (8). Fenerbahçe, Trabzonspor’u 3-2 yenerek deplasmanda oynadığı son 25 Süper Lig maçını kaybetmedi (20G 5B) ve kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini devam ettirdi. Şenol Güneş, Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu (21) ve en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu (%15; 4+ maç) rakibi Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE TARİH YAZDI

Fenerbahçe, Süper Lig’de 2016 yılından bu yana Trabzonspor deplasmanında ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Sofyan Amrabat, Opta’nın 2014/15’ten bu yana detaylı veriye sahip olduğu Süper Lig istatistiklerinde Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a attığı en geç golü kaydetti (101:18). Geçen sezon Süper Lig’de 25 maçta 3 gol atan Fred, bu sezon yedinci maçında 4 gole ulaştı (Trabzonspor’a karşı).