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Spor

Fenerbahçe Transfer Çalışmalarına Başladı

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FENERBAHÇE TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, ara transfer dönemine yönelik hazırlıklarını hızlandırıyor. Teknik direktör José Mourinho, kadrosunda bir 10 numara istemiş durumda. Sezon başında transfer gündemine gelen Dybala, şu an için listenin en başındaki aday olarak öne çıkıyor.

DİĞER ALTERNATİFLER ARDA GÜLER VE TALISCA

Eğer Arjantinli oyuncu transfer edilmezse, Fenerbahçe yönetimi Arda Güler ve Talisca için şartları zorlamayı planlıyor. Takım, gerekli adımları atarak bu önemli transferleri gerçekleştirmeye odaklanıyor.

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