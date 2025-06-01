Fenerbahçe, Türk Telekom’a Uzatmada Yenildi

FENERBAHÇE MAÇI KAZANAMADI

Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalindeki ikinci maçında, evinde oynadığı karşılaşmada Türk Telekom karşısında uzatmalara gitti ve 85-77’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla, seride durum 1-1 oldu ve yarı finale yükselecek takımın belirleneceği üçüncü maç sonrasında karar verilecek.

İLK ÇEYREKTE FENERBAHÇE ÖNDE

Maçın başlangıcında etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 22-12’lik skorla önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Türk Telekom, hücumda sayı üretmeye başlamasıyla birlikte farkı 5 sayıya indirdi ve takımlar soyunma odasına 34-39’luk Fenerbahçe üstünlüğüyle gitti.

İKİNCİ PERİYOTTA EŞİTLİK Sağlandı

Ankara temsilcisi, ikinci çeyrekte savunmasını güçlendirerek oyunda dengeyi sağladı ve öne geçmesine rağmen bu periyot 56-56 eşitlikle bitti. Son çeyrek boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 72-72 sona erdi.

UZATMALARDA FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Uzatma dakikalarında daha az hata yapan Fenerbahçe, maçı 85-77 kazanarak yarı final şansını son maça taşımış oldu. Maçın en skorer oyuncusu, 26 sayıyla Türk Telekom’dan Braian Angola Rodas oldu.

SKOR DAĞILIMI

Türk Telekom: Angola 26, Alexander 12, Brown 15, Smith, Bess, Melih Tunca 9, Hanlan 10, İsmet Akpınar, Makoundou 6, Berkan Durmaz 7

Fenerbahçe: Guduric 2, Nigel Hayes 11, McCollum 12, Birch, Melih Mahmutoğlu 9, Metecan Birsen 3, Hall 8, Baldwin 11, Melli 4, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Colson 5