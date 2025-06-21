Fenerbahçe Uğurcan Çakır İle Görüşüyor

FENERBAHÇE TRANSFER PİYASASINDA SESSİZ FIRTINA ESTİRİYOR

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe, futbol dünyasında ses getirecek bir transfer hamlesine hazırlık yapıyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde, Trabzonspor’un kaptanı ve A Milli Takım’ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır var. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile resmi görüşmelere başlayarak bu transfer için adım attı.

BONUS VE TAKAS İHTİMALİ GÜNDEMDE

Haber Global’in özel haberine göre, Fenerbahçe, mevcut kalecisi Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlıyor ve ondan 8-10 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Elde edilecek bu bütçe ile Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan Ali Koç, görüşmelerde takas artı para seçeneklerinin olduğunu bildirdi. Sarı-lacivertlilerin takas tekliflerinde Lincoln Henrique, Miha Zajc ya da Emre Mor gibi isimleri değerlendirebileceği konuşuluyor.

UGURCAN ÇAKIR’IN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin bonservisin yanı sıra oyuncu takası talep ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan’ın transferiyle ilgili önceki açıklamalarında, “Uğurcan, takımın kaptanı ve büyük bir Trabzonsporlu. Benim aklımdan geçen, futbolu Trabzonspor’da bırakması. Avrupa’dan ciddi bir teklif gelirse önünü açarız, ama şu an resmi bir teklif yok” şeklinde konuştu. Fenerbahçe’nin resmi görüşmelere başlaması, transfer sürecinin iç piyasada da hareketlenebileceğini gösteriyor.