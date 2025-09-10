Fenerbahçe Ve Beşiktaş, 25 Yılda 23 Teknik Adam

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yılda teknik direktör istikrarı açısından öne çıkan kulüpler arasında yer alıyor. Her iki takım da 2000’li yıllarda sürekli olarak kadrosunda değişiklikler yaparak ortalama her yıl bir teknik direktör değiştirmiş. Fenerbahçe’de Zeki Murat Göle, Beşiktaş’ta ise Serdar Topraktepe geçici olarak takımı yönetmiş.

Fenerbahçe’DEKİ GÖREV SAYISI VE İSİMLER

Sarı-lacivertliler, 2000 sonrası dönemde toplamda 28 görev değişikliği gerçekleştirerek 23 farklı teknik direktörü takımın başına getirmiş. Domenico Tedesco’nun en son takımı devralmasıyla birlikte bu sayı güncellenmiş oldu. Mourinho, Jesus, Kocaman, Yanal ve Daum gibi isimler ise birden fazla kez takımda görev almış.

Fenerbahçe’nin 2000’li yıllardaki teknik direktörleri şöyle sıralanıyor:

– Domenico Tedesco / 9 Eylül 2025

– Jose Mourinho / 1.07.2024 – 29.08.2025, 424 gün

– İsmail Kartal 3. dönem / 3.07.2023 – 30.06.2024, 363 gün

– Jorge Jesus / 1.07.2022 – 30.07.2023, 364 gün

– İsmail Kartal 2. dönem / 13.01.2022 – 30.06.2022, 168 gün

– …bu şekilde devam ediyor.

BEŞİKTAŞ’TA GÖREV DEĞİŞİMİ

Beşiktaş, TFF 2000’li yıllarında benzer şekilde 27 dönemde 23 farklı teknik direktörle çalışma gerçekleştirmiştir. Ole Gunnar Solskjaer’in ardından Sergen Yalçın’ın tekrar göreve gelmesiyle birlikte çeşitli teknik direktörlerle çalışmaya devam etmiş. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, kulüpte en uzun süre görev yapan teknik adamlar arasında yer alıyor.

Beşiktaş’ın 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında:

– Sergen Yalçın 2. dönem / 30.08.2025

– Ole Gunnar Solskjaer / 19.01.2025 – 28.08.2025, 221 gün

– Giovanni van Bronckhorst / 1.07.2024 – 30.11.2024, 152 gün

– …bu şekilde sıralanıyor.

GALATASARAY’DA GÖRÜLEN İSTİKRAR

Galatasaray ise son 25 yılda 18 farklı teknik direktörle 22 kez çalışma gerçekleştirmiş. Fatih Terim’in dört farklı dönemi ve Okan Buruk’un son üç sezondaki şampiyonlukları, sarı-kırmızılı kulübün teknik direktör istikrarını artırmış.

Galatasaray’ın 2000’li yıllardaki teknik direktörleri:

– Okan Buruk / 1.07.2022 – 1160 gün

– Domenec Torrent / 14.01.2022 – 30.06.2022, 167 gün

– Fatih Terim 4. dönemi / 22.12.2017 – 10.01.2022, 1480 gün

– …ve diğer isimler.

AVRUPA’DAKİ DURUM

İngiltere Premier Lig’in köklü takımlarından Liverpool, 133 yıllık tarihinde sadece 21 farklı teknik direktörle çalışmış. 2000’li yıllarda ise sadece 7 teknik adam görev almış. Bu durum, Türkiye’deki teknik direktör değişim hızının Avrupa ortalamalarının oldukça üstünde olduğunu gösteriyor.