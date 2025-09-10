Fenerbahçe Ve Beşiktaş, 25 Yılda 23 Teknik Direktörle Çalıştı!

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMLERİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş son 25 yılda teknik direktör istikrarını sağlamakta zorluk çeken kulüpler arasında öne çıkıyor. Geçici görevlerle birlikte iki kulüp, 2000’li yıllarda her yıl ortalama bir teknik direktör değişimi yaşıyor. Fenerbahçe’de Zeki Murat Göle, Beşiktaş’ta ise Serdar Topraktepe geçici dönemlerde takımı yönetti.

Fenerbahçe’DE 23 İSİM, 28 GÖREV

Sarı-lacivertliler, 2000 sonrası dönemde 23 farklı teknik direktörü toplamda 28 kez göreve getirdi. Domenico Tedesco’nun son olarak takımın başına geçmesiyle birlikte bu sayı güncellendi. Mourinho, Jesus, Kocaman, Yanal ve Daum gibi isimler ise birden fazla kez görev alıyor. Fenerbahçe’nin 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında Domenico Tedesco, Jose Mourinho, İsmail Kartal, Jorge Jesus, Vitor Pereira, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Ersun Yanal, Aykut Kocaman gibi isimler yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’TA 23 TEKNİK ADAMLA 27 DÖNEM

Beşiktaş da benzer bir durum sergiliyor. Ole Gunnar Solskjaer’in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte siyah-beyazlı ekip, 2000’li yıllarda 23 farklı teknik direktörle 27 dönemde çalıştı. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın gibi isimler, kulüpte en uzun süre görev yapan teknik adamlar arasında bulunuyor. Beşiktaş’ın 2000’li yıllardaki teknik direktörleri Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer, Giovanni van Bronckhorst, Fernando Santos, Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş gibi isimlerden oluşuyor.

GALATASARAY’DA GÖRECELİ İSTİKRAR

Galatasaray, ise aynı dönem içinde 18 farklı teknik direktörle 22 kez çalıştı. Fatih Terim’in dört farklı dönemi ve Okan Buruk’un son üç sezondaki şampiyonlukları, sarı-kırmızılı kulübün teknik direktör istikrarında daha dengeli bir grafik çizmesini sağlıyor. Galatasaray’ın 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında Okan Buruk, Domenec Torrent, Fatih Terim, Igor Tudor, Mustafa Denizli, Hamza Hamzaoğlu, Cesare Prandelli ve Gheorghe Hagi gibi isimler yer alıyor.

AVRUPA’DAKİ TABLO FARKLI

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, 133 yıllık tarihinde yalnızca 21 farklı teknik direktörle çalıştı. 2000’li yıllarda ise sadece 7 teknik adam görev aldı. Bu durum, Türkiye’deki teknik direktör değişim hızının Avrupa standartlarının çok üzerinde olduğunu gösteriyor.