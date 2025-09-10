Fenerbahçe Ve Beşiktaş, 25 Yılda 23 Teknik Direktörle Çalıştı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son çeyrek asırda teknik direktör istikrarı sağlama konusunda zorluk çeken kulüpler arasında önemli bir yere sahip. Geçici görevlerle birlikte, her iki kulüp 2000’li yıllar boyunca ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşamış. Fenerbahçe’de Zeki Murat Göle, Beşiktaş’ta ise Serdar Topraktepe geçici dönemlerde takımın başında bulunmuş.

FENERBAHÇE’DE 28 GÖREV, 23 İSİM

Sarı-lacivertli ekip, 2000 yılı sonrası döneminde toplamda 28 kez 23 farklı teknik direktörü göreve getirmiş. Son olarak Domenico Tedesco’nun takımın başına geçmesiyle birlikte bu sayı güncellenmiş oldu. Kulübün tarihinde birden fazla kez göreve gelen isimler arasında Mourinho, Jesus, Kocaman, Yanal ve Daum gibi önemli isimler bulunuyor. Bu isimler, sarı-lacivertlilerin 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’TA 27 DÖNEM, 23 TEKNİK ADAM

Benzer şekilde Beşiktaş da 2000’li yıllarda 23 farklı teknik direktörle toplamda 27 dönemde çalışmış. Ole Gunnar Solskjaer’in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile, kulüp uzun süreli çalışmalara imza atan önemli teknik direktörlerden olmuştur. Şenol Güneş, Sergen Yalçın gibi isimler, Beşiktaş’ın en uzun süre görev yapan teknik adamları arasında yer alıyor.

GALATASARAY’DA GÖRECELİ İSTİKRAR

Galatasaray ise aynı dönemde 18 farklı teknik direktörle toplamda 22 kez çalıştı. Fatih Terim’in dört farklı dönemi ve Okan Buruk’un son üç sezondaki şampiyonlukları, sarı-kırmızılı kulübün teknik direktör istikrarında daha dengeli bir grafik çizmesini sağladı. Bu durum, Galatasaray’ın teknik direktör değişimleri açısından daha az hareketlilik gösterdiğini ortaya koyuyor.

AVRUPA’DA TABLO ÇOK FARKLI

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, 133 yıllık tarihinde yalnızca 21 farklı teknik direktörle çalıştı. 2000’li yıllarda ise sadece 7 teknik adam görev aldı. Bu tablo, Türkiye’deki teknik direktör değişim hızının, Avrupa standartlarının oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.