Fenerbahçe Ve Beşiktaş, 25 Yılda 23 Teknik Direktörle Çalıştı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yıl içinde teknik direktör istikrarı konusunda dikkat çeken kulüpler olarak öne çıkıyor. Her iki kulüp de 2000’li yıllarda ortalama olarak her yıl bir teknik direktör değişimi gerçekleştiriyor. Fenerbahçe’de Zeki Murat Göle, Beşiktaş’ta ise Serdar Topraktepe geçici dönemlerde takımın başında bulundu.

FENERBAHÇE’DEKİ GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Sarı-lacivertliler, 2000 sonrası dönemde toplamda 28 kez 23 farklı teknik direktörü takımın başına getirdi. Domenico Tedesco’nun en son göreve gelmesiyle bu sayı güncellendi. Özellikle Mourinho, Jesus, Kocaman, Yanal ve Daum gibi isimler, Fenerbahçe’de birden fazla kez liderlik yaptı. Sarı-lacivertlilerin 2000’li yıllardaki teknik direktör listesindeki önemli isimler arasında Domenico Tedesco, Jose Mourinho, ve İsmail Kartal yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’IN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Beşiktaş ise benzer bir değişim süreci yaşadı. Ole Gunnar Solskjaer’in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte siyah-beyazlılar, 2000’li yıllarda toplamda 23 farklı teknik direktörle 27 dönem geçirdi. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, kulüpte en uzun süre görev yapan teknik adamlar arasında bulunuyor. Beşiktaş’ın 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer ve Giovanni van Bronckhorst dikkat çekiyor.

GALATASARAY’DA DAHA İSTİKRARLI BİR GRAFİK

Galatasaray ise aynı dönemde 18 farklı teknik direktörle 22 kez çalışarak daha dengeli bir grafik çizdi. Fatih Terim’in dört farklı dönemi ile Okan Buruk’un son üç sezondaki şampiyonlukları, sarı-kırmızılı kulübün teknik direktör istikrarını artırdı. Galatasaray’ın 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında Okan Buruk, Fatih Terim ve Mustafa Denizli önemli rol oynamıştır.

AVRUPA’DAKİ DURUMUN FARKI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ise 133 yıllık tarihinde yalnızca 21 farklı teknik direktörle çalıştı. 2000’li yıllarda sadece 7 teknik adamın görev alması, Türkiye’deki teknik direktör değişim hızının Avrupa standartlarının çok üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, Türk futbolunun yönetimsel istikrar açısından önemli bir tartışma konusunu beraberinde getiriyor.