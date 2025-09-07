Fenerbahçe’ye Şok Eden Haber!

ALVAREZ’İN TRANSFERİ VE SAKATLIK HABERİ

Fenerbahçe, orta sahada defansif özelliklere sahip bir oyuncu arayışına girdiği dönemde, West Ham’ın Meksikalı yıldızı Edson Alvarez’i kiralayarak kadrosuna katmaya karar verdi. Edson Alvarez, sarı lacivertli formayı giydiği bir maçta görev aldı; ancak milli maç arası sırasında Fenerbahçe’ye beklenmedik bir haber ulaştı.

Sakatlık Durumu ve Endişeler

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı’nın Japonya ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşadı. Takım kaptanı olarak mücadeleye çıkan Meksikalı futbolcu, sağlık sorunları nedeniyle 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Alvarez’in sakatlığının herhangi bir darbeye bağlı olmadan gerçekleşmesi, endişeleri artırdı. Meksikalı oyuncunun hamstring sakatlığı yaşadığı düşünülüyor ve sağlık testlerinden geçtikten sonra durumu ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılacak.