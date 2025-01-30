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Spor

Fenerbahçe’ye Yeni Transfer: Mimovic 합류

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FENERBAHÇE TRANSFERDE HIZ KESMİYOR

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic’in Kızılyıldız’dan transferi ile ilgili anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Osayi-Samuel’in sözleşmesini uzatmayı düşünmemesi üzerine, sarı-lacivertliler sağ bek transferine yöneldi ve genç oyuncunun transferini her an duyurabileceği ifade ediliyor.

MİMOVİC İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’in bonservisi için Sırp kulübüyle 8.5 milyon Euro’luk bir anlaşma yaptı. Ayrıca, oyuncunun sonraki satışlarından kulübe yüzde 15 pay verilmesi kararlaştırıldı. Oyuncuyla yapılan anlaşmanın 4.5 yıllık bir mukavele olduğu öğrenildi.

BARTUĞ ELMAZ MARİBOR’A KİRALANDI

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Bartuğ Elmaz, Maribor’a kiralandı. Bu transferle birlikte Elmaz, daha fazla oynama süresi kazanarak gelişim sürecine devam edecek.

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