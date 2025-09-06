Fenerbahçe, Yeni Hoca Arıyor

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından milli arada yeni teknik direktörünü belirlemeye hazırlanıyor. Kadrosunda Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle değerini artıran sarı-lacivertli takım, dünyanın dört bir yanında yankı uyandıracak yeni bir isim için harekete geçti.

ALİ KOÇ’UN HEDEFİ

Başkan Ali Koç’un, kesinlikle yabancı bir teknik direktör tercih edeceği ve yıldızlarla dolu bir takımı emanet edeceği tartışmasız bir ismi istediği kulislerde konuşuluyor.

DEVİN ÖZEK’İN TEMASLARI

Sportif direktör Devin Özek, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu adaylardan Spalletti’nin aile zamanı geçirmek istediği için teklifi geri çevirdiği öğrenildi.