Fenerbahçe, Yeni Hoca Arıyor

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından milli arada yeni teknik direktörünü belirlemeye hazırlanıyor. Kadrosunda Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle değerini artıran sarı-lacivertli takım, dünyanın dört bir yanında yankı uyandıracak yeni bir isim için harekete geçti.

Başkan Ali Koç’un, kesinlikle yabancı bir teknik direktör tercih edeceği ve yıldızlarla dolu bir takımı emanet edeceği tartışmasız bir ismi istediği kulislerde konuşuluyor.

Sportif direktör Devin Özek, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu adaylardan Spalletti’nin aile zamanı geçirmek istediği için teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

İzmir Urla’da Su Kesintisi Olacak

İzmir'in Urla ilçesindeki beş mahallede, ana su boru hattındaki arıza nedeniyle 9 gün boyunca su kesintisi yaşanacak.
T10F SedaN Geliyor, TOGG Tanıttı

TOGG, Türkiye'nin yerli otomobil markası, sedan T10F modelinin tanıtım tarihini duyurdu. Ayrıntılar için gelişmeleri takip edin.

