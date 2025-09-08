Fenerbahçe Yeni Teknik Direktör Arıyor

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de günler oldukça hareketli geçiyor. UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden takımda, teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Şimdi ise İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic isimleri öne çıkıyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Yönetici Hamdi Akın, CNBC-e’ye verdiği röportajda dikkat çeken bir açıklama yaparak, “Hocamızın yerli ya da yabancı olması konusunda tereddütlerimiz vardı ama açıklama bugün ya da yarın yapılacaktır. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak.” dedi. Bunun yanı sıra, DHAnın haberine göre yeni teknik direktör kararının Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’dan yana olması bekleniyor.

TEDESCO’NUN PERFORMANSI

39 yaşındaki teknik adam, görev aldığı her kulüpte hücum futbolunu benimsemesiyle tanınıyor. 4-2-3-1 sistemi ile sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Tedesco, Belçika Milli Takımı ile 16 ay mağlubiyet yaşamadan EURO 2024’te takımını namağlup grup aşamasından çıkardı.

ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz akşam kadın kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda konu hakkında bir açıklama yaptı. Koç, “Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca, “Spalletti’yi istedik, takım çalıştırmayacağını söyledi. Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik.” dedi.

Son olarak Ali Koç, “Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak.” diyerek sürecin hızla devam edeceğini belirtti.