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Fenerbahçe’yi Hakem Kararları Üzdü!

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FENERBAHÇE’Yİ ZORLAYAN MAÇ

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, Kadıköy’de 3-1 kaybettiği Son 16 Turu ilk maçının ardından deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Szymanski’nin 45. dakikada attığı harika golle sarı-lacivertli ekip, devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da Fenerbahçe, sahada etkili bir performans sergiledi. 73. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Polonyalı yıldız, mücadeleyi uzatmalara taşıyan golü attı. Ancak uzatmaların ardından penaltı atışlarını Rangers kazanarak bir üst tura adını yazdırdı.

TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe camiası, maçın hakemlerine ve VAR’a verilen ve verilmeyen kararlar nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho, maçın ardından şu şekilde konuştu: “Kafamdan geçirdiklerimi dile getiremem çünkü UEFA tarafından ceza almak istemiyorum. Umarım bu sene Avrupa’da başımıza gelenler Budapeşte’de oynanan finalin bir sonucu değildir.” Ayrıca, “Yapacak bir şey yok ama ben oyuncularım için çok üzgünüm. Kolay değil ama yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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