Fenerbahçe Yıldızı Matteo Guendouzi Mağlubiyet Üzerine Konuştu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

BEBEK GİBİ OYNADIK

Guendouzi, mağlubiyetin sebeplerine ilişkin “Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötüydük. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı.” şeklinde ifadeler kullandı.

BU SONUÇ TARAFTARA SAYGISIZLIK

Fransız oyuncu, soyunma odasındaki havanın da olumsuz olduğunu belirterek, “Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık.” dedi.

MENTALİTEYİ DEĞİŞTİRMELİYİZ

Guendouzi, takımın bir sonraki maçta daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

