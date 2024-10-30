Fenerbahçe Yönetimine Serhat Akın’dan Sitem

SERHAT AKIN’DAN PAYLAŞIM

Beykoz’da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, bir dizi operasyon geçirdikten sonra sosyal medya üzerinden bir bilgilendirme yaptı. Akın, saldırı sonrası toplamda 4 ameliyat geçirdiğini ve gelecekte de 5. ve 6. ameliyatlarına gireceğini belirtti. “Umuyorum ki bu son operasyon olacak.” diyerek umutlarını ifade etti.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE SİTEM

Serhat Akın, yaşadığı zor süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden herhangi bir destek veya geçmiş olsun mesajı almadığını vurguladı. “Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı.” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Ayrıca, sevenlerinin manevi desteklerini unutmadığını ve bu desteğin kendisine güç verdiğini belirten Akın, “Dualarınızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun.” sözleriyle takipçilerinden destek beklediğini ifade etti.