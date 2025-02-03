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Spor

Fenerbahçeli Maximin’in Napoli Transferi Askıda Kaldı

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TRANSFER GECİKMESİ NEDENİ BELİRLENDİ

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin’in Napoli’ye transferinin neden geciktiği netleşti. İtalyan Rai kanalına açıklamalarda bulunan Ciro Venerato, konuyla ilgili detayları gündeme getirdi.

FENEBAHÇE’NİN TALEPLERİ ENGEL OLDU

Venerato, Fenerbahçe’nin oyuncunun ayrılığı için para talebinde bulunduğundan dolayı imzanın henüz atılmadığını belirtiyor. Sarı-lacivertlilerin Al Ahli kulübüyle para konusundaki güven eksikliği nedeniyle, istediği tutarın Napoli’den talep edildiği ifade ediliyor.

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