Fenerbahçeli Yıldız Guendouzi Şampiyonluk İçin Umutlu

Fenerbahçe’nin yıldızı Matteo Guendouzi, şampiyonluk hedefinde kararlılığını sürdürüyor. Youtube platformundaki 10 Numara kanalında açıklamalarda bulunan Fransız futbolcu, yapılan hataların ardından endişeye kapılmamak gerektiğini belirtti. Guendouzi, “Maç maç konsantre olmamız gerekiyor. Mayıs ayında neler olacağını düşünmemek lazım. Sakin kalmalı ve olgunca davranmalıyız. Ligin hala uzun olduğunu düşünüyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz. En önemlisi sahaya çıkıp son ana kadar mücadele etmek ve sonrasında pişman olmamak. Takıma güveniyorum.” dedi.

İKİSİ DE KİMLİĞİ BELLİ BİR OYUN SUNMAYA ÇALIŞIYOR

Domenico Tedesco ile çalışmanın zevkli olduğunu ifade eden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan teknik direktörü Unai Emery’ye benzettiği için duyduğu memnuniyeti belirtti. Guendouzi, “Tedesco ile iki aydır çalışmamıza rağmen çok şey öğrendim. Büyük bir teknik direktör. Arsenal’de birlikte çalıştığım Unai Emery’ye benziyor. Hücum odaklı, her zaman topa sahip olmayı, güzel oyun oynamayı ve gol atmayı istiyorlar. İkisi de kimliği belli bir oyun sunmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE, GALATASARAY İLE PUAN FARKINI KAPATIYOR

Gaziantep Futbol Kulübü’nü 4-1 gibi bir skorla yenerek milli takım arasına umut dolu giren Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider durumda bulunan Galatasaray ile puan farkını 4’e indirdi. Sarı Lacivertliler, bir sonraki mücadelesinde 5 Nisan tarihindeki derbide Beşiktaş’ı karşılayacak.

Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan 36 İlaca Müjde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya aracılığıyla diyabet ve hemofili gibi hastalıklar için 36 yeni ilacın geri ödeme listesinin eklendiğini açıkladı.
Gündem

Hurda Araç Teşviki Ekonomi İçin Hayati Öneme Sahip

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 20 yaş üzeri 8 milyon hurda aracın trafiği olumsuz etkilediğini belirterek, hurda teşvikinin önemli bir nefes kaynağı olacağını ifade etti.
Gündem

Rojin Kabaiş’in Telefonu Çin’e Gönderilecek

Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cep telefonu, daha önce İspanya'ya gönderilmişti. Telefon şimdi, veri kaybı riskine karşı Çin'e gönderilecek.
Gündem

Ömer Çelik Nevruz Bayramı’nı Kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Nevruz Bayramı için anlamlı bir mesaj yayımladı.
Gündem

Motorin ve Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Beklentisi

Motorin fiyatlarına 5,18 lira zam yapıldı; yeni bir artış ise 6 lira üzerinde bekleniyor. Benzinde ise 1,30 liralık zamdan yalnızca 32 kuruş yansıyacak.