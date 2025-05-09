Spor

Fenerbahçeliler, Ali Koç İstifa Pankartı Açtı

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FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu ve bu sonuçla lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertli takım, böylece Süper Lig’de şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

İSTİFA SESLERİ ARTIYOR

Fenerbahçe taraftarları, bu yıl da şampiyonluk gelmediği için Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı istifa seslerini yükseltmeye başladı. Taraftarlar, Ali Koç’un görev süresince yaşanan başarısızlıkları protesto etmek amacıyla İstanbul Boğazı’ndaki yalısının önünde toplandı.

TARAFTARLARDAN TEKNEYLE PROTESTO

Tekneyle yalının önünden geçen Fenerbahçe taraftarları, üzerinde “Ali Koç istifa” yazılı pankartlar açarak tezahüratlarda bulundu. Bu görüntü, sosyal medyada hızla yayılarak gündem haline geldi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE YOK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir programda yönetim olarak istifa düşüncelerinin bulunmadığını ve olağanüstü kongre kararı almayacaklarını ifade etti.

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