Fenomen Çiftin Çocukları Aras Vefat Etti

TRAVMATİK KAYIP

Mersin’in Tarsus ilçesinde sosyal medya platformlarında paylaştıkları videolarla tanınan Alparslan Çelik (41) ve Ayşegül Çelik (39) çiftinin 5 yaşındaki çocukları Aras Çelik, kronik akciğer rahatsızlığı nedeni ile hayatını kaybetti. Aile, 20 Ocak’ta Aras’ın doğum günü kutlamalarını sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinin dikkatini çekmişti. Tarsuslu Alparslan Çelik ile Balıkesir’de ikamet eden Ayşegül Çelik, 7 yıl önce sosyal medyada tanışarak evlilik yaptı. Doğuştan akondroplazi (cücelik) hastası olan çift, beş yıl önce aynı hastalıkla mücadele eden ‘Aras’ adını verdikleri bir çocuk sahibi oldu.

SOSYAL MEDYA HEMŞERİLERİ

Ayşegül Çelik, eşi ve çocuğuyla birlikte çektikleri videoları sosyal medya platformunda paylaşarak 1,3 milyon takipçiye ulaştı. Ancak, genetik hastalığı nedeniyle ortopedik sorunlar yaşayan ve aynı zamanda kronik akciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Aras Çelik, önceki gün kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya üzerinden paylaşan Ayşegül Çelik, “Aras’ımız melek oldu” ifadelerini kullandı. Çiftin Aras’ın doğum günü için yaptıkları paylaşımlar bir kez daha gündeme geldi.

FARİYAT VE GÖZYAŞLARI

Aras’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tarsus Şehir Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ayşegül Çelik, “Çok uğraştım ama yaşatamadım” diyerek derin bir üzüntü yaşadı. Acılı baba Alparslan Çelik ise şunları söyledi: “Aras’ın çok seveni vardı. Milyonlarca kişi kendi evladı gibi bağrına basıyordu. Diyecek çok fazla bir şeyim yok, yüreğim yanıyor. Allah onu en güzel yerine, cennetine aldı. İnşallah cennette buluşuruz. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudunu kaplamış, baş edemedi, bu son savaşıydı. Huzur içinde uyusun, koşsun, oynasın. Birkaç defa yenmişti ama en son başaramadı.” Aras Çelik’in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.