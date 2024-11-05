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Spor

“Ferdi Kadıoğlu Brighton’da Yeni Tehdit”

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FERDİ KADIOĞLU’NUN YETENEKLERİ GÜNDEME GELİYOR

Premier Lig’de Liverpool ile oynanan maçta Brighton adına ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere’de bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Bu başarı, onu İngiltere’deki futbol yorumcuları tarafından masaya yatırılmasına neden oldu. The Athletic gibi prestijli bir yayın organında, Ferdi Kadıoğlu’nun yetenekleri ve oyun tarzı hakkında detaylı değerlendirmelere yer verildi.

FERDİ KADIOĞLU YENİ BİR TEHDİT OLARAK KONUŞULUYOR

Yayın organında kaleme alınan yazıda, “Ferdi Kadıoğlu hızla Brighton’ın Milner tarzı çok yönlü yeni tehdidi haline geliyor” ifadesine yer verildi. Bu cümle, Ferdi’nin saha içerisindeki çok yönlülüğünü ve oyun katkısını ön plana çıkarırken, Brighton takımında önemli bir rol oynamaya başladığını göstermekte. Yetenekleriyle dikkat çeken Ferdi, İngiltere futbolunda gelecekte daha fazla söz sahibi olabileceğini kanıtlıyor.

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