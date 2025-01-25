Ferdi Tayfur’un Oğlundan Anlamlı Doğum Günü Mesajı

FERDİ TAYFUR’UN VEFATI BÜTÜN TÜRKİYE’Yİ DERİNDEN ÜZDÜ

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu kayıp, sanatçının ailesi ve sevenleri için derin bir hüzün yarattı. Ferdi Tayfur’un en küçük çocuğu Taha Tayfur, babasının vefatından sadece birkaç gün sonra 17 yaşına girdi. Bu özel gün, Taha için buruk bir anlam taşıdı.

BABASIZ GEÇEN İLK DOĞUM GÜNÜ

Genç Taha Tayfur, babası olmadan geçirdiği ilk doğum gününde duygularını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Babasıyla olan anılarının yer aldığı fotoğrafları yayımlayan Taha, “Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün.” sözlerini kullandı.

ESKİ ANILAR VE VEDA SÖZLERİ

Taha Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri de ekledi: “Bu doğum günümde yanımda olamaman beni çok üzüyor. Ama geçen 17 yılımı seninle dolu dolu yaşadığım için şükrediyorum. Beni büyük bir adam olmam için yetiştirdin, adını en güzel şekilde temsil edebilmem ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çabaladın. Sana bu çabalarının boşa gitmeyeceğine ve bayrağını en önde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam.”

ÖZEL ANILAR VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Ferdi Tayfur’un Habibe Ümyani Demir ile ilişkisinden dünyaya gelen Taha Tayfur, birkaç ay önce babasının doğum gününü de sosyal medyada kutlamıştı. Babasıyla sarıldığı o anı paylaştığı mesajında, “İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın” ifadesini kullandı.

FERDİ TAYFUR’UN ÇOCUKLARI VE DOLU BİR HAYAT

Ferdi Tayfur’un 4 farklı birliktelikten 5 çocuğu bulunuyor. İlk çocuğu Timur Turanbayburt, 1965 yılında Ferdi Tayfur’un Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadından dünyaya geldi ve babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı ve Timur, babasına bir böbreğini bağışladı.

TEK RESMİ EVLİLİĞİ ZELİHA TURANBAYBURT İLE OLDU

Sanatçı, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi ve bu, Ferdi Tayfur’un tek resmi nikahı oldu. Bu birliktelikten Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı dünyaya geldi. 2010 yılında Ferdi Tayfur, Zeliha Turanbayburt ile bir araya gelerek “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” dedi. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur ise 1988 yılında doğdu. Ünlü çift, toplamda 33 yıl süren bir birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldı.