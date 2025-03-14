Feriye’de Boğaz Manzaralı İftar Keyfi

FERİYE, RAMAZAN AYINI ÖZEL BİR ŞEKİLDE KARŞILIYOR

Boğaz’ın tarihi yerlerinden biri olan Feriye, Ramazan ayını sade ama özel bir biçimde karşılıyor. Lokanta Feriye, geleneksel Türk lezzetlerini modern bir yorumla harmanlayarak iftar sofralarına ev sahipliği yapıyor. Michelin ve Gault&Millau rehberlerinde yer alan bu mekan, Boğaz manzarasıyla da dikkat çekiyor.

İFTAR SOFRALARI BOĞAZ’DA YER ALIYOR

Feriye, Ramazan boyunca misafirlerine çorba, ara sıcak ve ana yemek seçenekleri sunuyor. Menüdeki klasik tatlar, modern dokunuşlarla sunulurken, tatlı alternatifleri de iftarı tamamlıyor. Mekan, Boğaz’ın huzurlu atmosferinde iftar yapmak isteyenler için ideal bir buluşma noktası oluyor.

ÖDÜLLÜ BİR TARİHE SAHİP OLMAK

Feriye’nin mutfağı, Michelin ve Gault&Millau gibi prestijli gastronomi rehberlerinde kendine yer edinmiş. Bu başarı, Ramazan dönemine de yansıyor. Mekan, hem bireysel misafirleri hem de özel davetleri ağırlama kapasitesine sahip.

RAMAZAN’DA FERİYE FARKI SUNULUYOR

Feriye, Boğaz kıyısında Ramazan’ı lezzet ve huzurla bir araya getiriyor. Tarihi dokusu ve ödüllü mutfağıyla mekan, iftar için sakin bir seçenek sunuyor.