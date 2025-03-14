Feriye’de Boğaz Manzaralı İftar Keyfi

FERİYE’NİN RAMAZAN’A ÖZEL SUNUMLARI

Feriye, Boğaz’ın köklü mekanlarından biri olarak Ramazan ayını sade ancak özel bir şekilde karşılıyor. Mekan, geleneksel Türk lezzetlerini modern bir bakış açısıyla harmanlayarak iftar sofralarına ev sahipliği yapıyor. Michelin ve Gault&Millau rehberlerinde kendine yer bulan Feriye, Boğaz manzarasıyla da göz dolduruyor.

İFTAR SOFRALARIYLA BOĞAZ’DA BULUŞMA

Feriye, Ramazan sürecinde misafirlerini çorba, ara sıcak ve ana yemek alternatifleriyle ağırlıyor. Menüdeki klasik tatlar, modern dokunuşlarla sunulurken, tatlı seçenekleri iftarı tamamlıyor. Mekan, Boğaz’ın huzur dolu atmosferinde iftar yapmak isteyenler için ideal bir buluşma noktası haline geliyor.

ÖDÜLLÜ MUTFAĞININ YANSIMALARI

Feriye’nin mutfağı, Michelin ve Gault&Millau gastronomi rehberlerinde yer alarak ödüller kazanmış bir yapıya sahip. Bu başarı, Ramazan döneminde sofralara yansıyor. Mekan, hem bireysel misafirleri hem de özel davetleri ağırlama kapasitesine sahip.

RAMAZAN’DA FERİYE’NİN FARKI

Feriye, Boğaz kıyısında Ramazan’ı lezzet ve huzurla buluşturuyor. Tarihi dokusuyla ve ödüllü mutfağıyla mekan, iftar için sakin ve keyifli bir seçenek sunuyor.