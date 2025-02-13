Fethi Heper’e Veda: Eskişehirspor Efsanesi Öldü

ESKİŞEHİRSPOR’UN EFSANE FUTBOLCUSU FETHİ HEPER VEFAT ETTİ

Eskişehirspor’un unutulmaz futbolcusu Fethi Heper, 81 yaşında hayatını kaybetti. Kulüp, Fethi Heper için duyduğu acıyı şu şekilde ifade etti: “Kulübümüzün 1965 – 1974 yılları arasında formasını terletmiş, kaptanlığını yapmış, 9 sezonda attığı 121 gol ile adını tarihimize altın harflerle yazdırmış, Eski Milli Futbolcumuz, efsanemiz Fethi Heper’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Eskişehirsporumuz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) de Fethi Heper için bir taziye mesajı yayımladı. TFF’nin açıklaması: “Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.” Fethi Heper, 3 Şubat 1944’te Eskişehir’de dünyaya geldi ve futbola burada başladı. 1960 yılında Eskişehir Gençlik Kulübü’nde görev aldıktan sonra, 1965 yılında Eskişehirspor’un kurucu kadrosuna katıldı.

BÜYÜK BAŞARILARIN SAHİBİ

Fethi Heper, Eskişehirspor ile özdeşleşen “Fethi-Nihat-Ender filelere gönder” sloganında yer aldı. Tüm profesyonel kariyerini Eskişehirspor’da geçiren Heper, 9 sezonda 121 gol kaydederek, 1970’li yıllardaki takım başarılarında önemli rol oynadı. 1969-70 ve 1971-72 sezonlarında iki kez Türkiye Ligi gol kralı unvanını kazandı.

EĞİTİM VE YÖNETİCİLİK KARİYERİ

Futbolculuk kariyeri boyunca akademik hayatına da devam eden Fethi Heper, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde 1967’de lisans eğitimini tamamladı. 1978’de doktorasını alan Heper, 1981’de doçent, 1988’de ise profesör unvanı kazandı. Futbolu bıraktıktan sonra, Eskişehirspor’a ve Türk futboluna yönetici olarak ise büyük katkılar sağladı. 1997’de Abdullah Kiğılı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na katılan Heper, Haluk Ulusoy ve Yıldırım Demirören dönemlerinde de TFF’de görev aldı. Demirören döneminde Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Fethi Heper’e Allah’tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve başta Eskişehirspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.