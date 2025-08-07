FETÖ’cü Hakan Kahraman Manisa’da Yakalandı

Gündem

ORTAK OPERASYONUN BAŞARISI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü ortak bir operasyona imza attı. Yapılan bu operasyon sonucunda bir firari FETÖ’cü daha saklandığı yerden yakalandı.

YURT DIŞINA KAÇMA GİRİŞİMİ

Hakkında mahkumiyet kararı ve arama kararı bulunan FETÖ’nün mahrem yapılanmasında üst düzey bir pozisyonda yer alan Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Manisa’da yakalandı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK

FETÖ’nün üst düzey mahrem imamı olan Kahraman’ın, adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

