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FETÖ’den Aranan Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

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ALI YERLİKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin güvenliğiyle ilgili gizli belgeleri elde etmek amacıyla aranan FETÖ üyesi A.Z.G’nin yakalandığını duyurdu. A.Z.G, Adana’da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

FETÖ ÜYESİ HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU

Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, FETÖ mensuplarını teker teker yakaladıklarını vurguladı. A.Z.G’nin “devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbaratla ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını açıkladı. Kullanıcı listesinde adı geçen A.Z.G, düzenlenen operasyonla Ankara Yenimahalle’de, saklandığı evde yakalandı.

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