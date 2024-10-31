“FETÖ Evlilik Ağı Stratejileri”

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN’İN STRATEJİLERİ

Güvenlik kaynaklarına göre; FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen, örgütün işleyişinin bozulmaması için yeğenlerini örgüt içindeki yöneticilerle evlendirmiş. Bu evlilikler, onun ömür boyu örgütün başında kalmasını garanti ettiği gibi, damatlarının sağladığı nüfuzla daha da güçlenmesini sağlamış.

AKRABALIK VE EKONOMİK GÜÇ

Gerçekleştirilen şirket evlilikleri ile kurulan akrabalık bağları, Gülen’in örgütün mali kaynaklarını dilediği gibi yönetebilmesine olanak tanımış. Bu düzenlemeler sayesinde, örgüt üyeleri paraları istedikleri gibi harcama yetkisine sahip olmuş. Bu durum, FETÖ’nün içindeki önemli iktidar ilişkilerini pekiştiriyor.

FETÖ’NÜN ETKİNLİKLERİ

Dört önemli damat, bu yapılanma içinde kritik rol oynuyor. Bu kişiler, hem örgütün iç işleyişine hem de ekonomik stratejilerine doğrudan etki ediyor. Bu durum, yapılanmanın sürekliliği ve genişlemesi açısından önemli bir unsur teşkil ediyor.