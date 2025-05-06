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FETÖ’nün 47 İldeki Yapısı Açıklandı

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OPERASYONUN DETAYLARI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde gerçekleştirilen FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını aktardı. Yerlikaya, FETÖ’nün eleman temin etme yöntemlerinin keşfedildiğini ve yurt dışı eğitim kamplarına götürülen örgüt üyelerinin yakalandığını bildirdi. Operasyon kapsamında, kripto haberleşme programları aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yapıldığı, ayrıca örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler vasıtasıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri belirlendi.

FARKLI ÖĞRENCİLERİN KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Örgütün, güvenli tanımadıkları bölgelere her seferinde farklı öğrencilere yüksek miktarlarda para havale ettikleri ve ev ziyaretleri ile yapılanmanın ayakta tutulduğu öğrenildi. Yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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