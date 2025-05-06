FETÖ’nün 47 İldeki Yapısı Açıklandı

FETÖ’NÜN YENİ YAPILANMASI ÜZERİNE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde gerçekleştirilen FETÖ’nün güncel yapılanmasına karşı düzenlenen operasyonun detaylarını aktardı. Yerlikaya, FETÖ’nün eleman temin etme yöntemlerinin belirlendiğini, yurt dışı eğitim kamplarına götürülen örgüt üyelerinin yakalandığını açıkladı. Operasyon sırasında örgüt üyelerinin, kripto haberleşme programları kullanarak yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar düzenledikleri ve kurdukları şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finansman sağladıkları belirlendi.

FARKLI ÖĞRENCİLERLE HAREKET EDİYORLAR

Operasyonlar kapsamında, örgütün her seferinde güvenli tanımadıkları alanlara farklı öğrencilere büyük miktarlarda para havale ettikleri ve ev ziyaretleriyle yapılanmalarını canlı tuttukları öğrenildi. Bu çalışmalar sonucunda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.