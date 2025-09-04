FETÖ Operasyonunda 21 İl: 25 Tutuklama

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

FETÖ terör örgütüne karşı yürütülen mücadele aralıksız sürüyor. Emniyet güçleri, kararlılıkla terörle mücadelesine devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda son gerçekleştirilen operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna duyurdu.

SON OPERASYONUN SONUÇLARI

Bakan Yerlikaya, son 10 günde 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 41 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. “21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık, 25’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor,” şeklinde paylaşım yaptı. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova gibi birçok ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün “bilişim yapılanması ve güncel yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttüğü, ayrıca örgütle irtibatlı sorumlu şahıslarla bağlantıda oldukları ve “Gaybubet Evi” olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları öğrenildi.

SÜREKLİ MÜCADELE VURGUSU

Operasyonlar kapsamında, FETÖ soruşturmaları ile ilgili ifadelerde ve teşhislerde adları geçen, aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan kişiler de yakalandı. Yerlikaya, valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, EGM TEM Daire Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlerini ve polisleri tebrik etti. “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.