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FETÖ Soruşturmasında 3 Şüpheliye Ev Hapsi

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FETÖ’YE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik gerçekleştirdiği soruşturmada “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçu çerçevesinde 31 şüpheli hakkında inceleme gerçekleştiriyor.

OPERASYONLAR TAMAMLANDI

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Kayseri, İzmir, Mersin, Muğla ve Van’da 15 adrese düzenlediği operasyonla yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Savcılıkta yapılan sorgulamanın ardından 9 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 3’ü tutuklanma talebiyle, 3’ü ise adli kontrol kararı için sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca, diğer 3 şüpheli için yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla tedbirler belirlendi.

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