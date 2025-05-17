FETÖ Üyesi Eski Tümgeneral Yakalandı

FETÖ ÜYESİ ESKİ TÜMGENERAL YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı uzman ekipleri, FETÖ soruşturmaları ile davaları kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 62 yaşındaki eski Tümgeneral Ahmet Cural’ın, ağabeyinin Köseli Mahallesi’ndeki evine olduğunu tespit etti. Kısa bir süre içinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası bulunan Cural’ı başarıyla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası okunduktan sonra Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ahmet Cural, İzmir’de Hava Teknik Okulları Komutanı görevindeyken meslekten ihraç edilmiş ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davada tutuklu yargılanmıştı.

BALIKESİR’DE DE FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Diğer taraftan, Balıkesir’de düzenlenen operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ hükümlüsü yakalandı. Jandarma ekipleri, firari R.K’nin (42) Karesi ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit etti. Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan R.K’yi başarılı bir şekilde yakaladı. Gözaltına alınan R.K, cezaevine gönderildi.