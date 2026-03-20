FETÖ’ye Yönelik 27 İlde Operasyon: 47 Şüpheli Tutuklandı

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı yürütülen operasyonlar aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı, son operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı, FETÖ’ye yönelik olarak 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 77 şüpheliden 47’sinin tutuklandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, kriptolu haberleşme aracı “ByLock” kullanan, ankesörlü telefonlarla irtibat kuran ve örgüt içerisindeki sorumlu isimlerle bağlantılı olduğu belirlenen kişiler için il emniyet müdürlüklerince operasyonlar düzenlendi.

MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ

Operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47’sinin tutuklanmasının yanı sıra, 23’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” denildi. Daire başkanlıkları, kahraman polisler ve Cumhuriyet başsavcılıkları ile emeği geçenlere teşekkür edildi.