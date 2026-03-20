FETÖ’ye Yönelik 27 İlde Operasyon: 47 Şüpheli Tutuklandı

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı yürütülen operasyonlar aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı, son operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı, FETÖ’ye yönelik olarak 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 77 şüpheliden 47’sinin tutuklandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, kriptolu haberleşme aracı “ByLock” kullanan, ankesörlü telefonlarla irtibat kuran ve örgüt içerisindeki sorumlu isimlerle bağlantılı olduğu belirlenen kişiler için il emniyet müdürlüklerince operasyonlar düzenlendi.

MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ

Operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47’sinin tutuklanmasının yanı sıra, 23’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” denildi. Daire başkanlıkları, kahraman polisler ve Cumhuriyet başsavcılıkları ile emeği geçenlere teşekkür edildi.

Gündem

Chuck Norris 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü aksiyon film oyuncusu Chuck Norris, 86 yaşında vefat etti. Film dünyasında iz bırakan kariyeri sona erdi.
Gündem

ABD İle NATO Arasındaki İran Krizi Derinleşiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirirken NATO'ya eleştirilerde bulundu ve ittifakın gücünün ABD olmadan zayıf olduğunu belirtti.
Gündem

FETÖ’ye Yönelik 27 İlde Operasyon Gerçekleşti

Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı 27 ilde gerçekleştirilen operasyonda 77 kişi gözaltına alındı, bunlardan 47'si tutuklandı.
Gündem

Kredi Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Kredi kartı başvurularında yüksek kredi notuna rağmen, bankalar davranışsal risk analizine dikkat ediyor. Sanal bahis, belirsiz para transferleri ve düzensiz akışlar, başvuruları olumsuz etkiliyor.
Gündem

Küresel Enerji Piyasaları Tırmanan Gerilimden Etkileniyor

Petrol arzında süregelen daralma, varil fiyatlarının 180 doları aşabileceği endişelerini artırıyor. Bu durum, piyasalardaki olumsuz senaryolardan biri olarak değerlendiriliyor.