Fetö’ye Yönelik Soruşturma Devam Ediyor

FETÖ’NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına dair gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden sürüyor. İstanbul merkezli olarak 6 farklı ilde düzenlenen operasyonda, toplamda 54 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilerden 12’si tutuklanma kararı aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mevcut yapılanma faaliyetlerinin ortaya çıkarılması adına yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

14 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltındaki kişilerden 14’ü, ifadelerinin alınmasının ardından mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Diğer 40 şüpheli ise sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren bu kişilerden 16’sı tutuklama talebiyle, 24’ü ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine yollandı.

12 TUTUKLAMA, 28 ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKMA

Mahkeme, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 28 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Böylece son dönemde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda tutuklanan toplam şüpheli sayısı 104’e ulaştı.

MALTEPE, KARTAL, PENDİK VE TUZLA’DAKİ İNCELEME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına dair yürütülen soruşturmada, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde örgüte yeni üyeler kazandırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirledi. Özellikle daha önce adli işlem görmüş kişilerin çocuklarının, örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirildiği ortaya çıktı. Ayrıca, bu evlerde çeşitli buluşmalar organize eden örgüt mensuplarının faaliyetleri de tespit edildi.

FETÖ’NÜN YENİDEN YAPILANMA GAYRETİ

Örgütün “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan bireylerin yakalanmamaları için “gaybubet” evlerine yönlendirildiği bilgisi elde edildi. FETÖ’nün, yeniden bir yapılanma arayışına içinde olduğuna dair işaretler bulundu. Operasyonlarda, örgütün güncel yapılanmasında yer alan ve gizli haberleşme yöntemleri kullanan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli olarak Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 54 şüpheliye işlem yapıldı.