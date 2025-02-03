More
Spor

Feyenoord, Göztepe’nin Yıldızı Romulo’ya Talip

feyenoord-goztepe-nin-yildizi-romulo-ya-talip

TRANSFERDE DOMİNO ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Transfer sürecinde domino etkisi devam ediyor. Alvaro Morata’yı Galatasaray’a gönderen Milan, Feyenoord’un Meksikalı forveti Santiago Gimenez’i 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu gelişme, özellikle transfer döneminin sonlarına yaklaşırken dikkat çekiyor.

FEYENOORD’UN GOLCÜ ARAYIŞLARI HIZLANIYOR

Feyenoord ise transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala yeni bir golcü bulma çabalarını hızlandırıyor. Bu transfer hareketliliği, Süper Lig ve Avrupa liglerindeki takımların transfer politikalarını etkileyebiliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe, Angola’lı Jilson Bango’yu Transfer Etti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'dan Angolalı pivot Jilson Bango'yu transfer ettiğini açıkladı.
Flaş

Ahmed Şara Türkiye’ye İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.