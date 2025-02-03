Feyenoord, Göztepe’nin Yıldızı Romulo’ya Talip

TRANSFERDE DOMİNO ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Transfer sürecinde domino etkisi devam ediyor. Alvaro Morata’yı Galatasaray’a gönderen Milan, Feyenoord’un Meksikalı forveti Santiago Gimenez’i 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu gelişme, özellikle transfer döneminin sonlarına yaklaşırken dikkat çekiyor.

FEYENOORD’UN GOLCÜ ARAYIŞLARI HIZLANIYOR

Feyenoord ise transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala yeni bir golcü bulma çabalarını hızlandırıyor. Bu transfer hareketliliği, Süper Lig ve Avrupa liglerindeki takımların transfer politikalarını etkileyebiliyor.