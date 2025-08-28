Fiat Doblo, Türkiye’ye geri dönüyor

K9 ÜRETİMİNE RESMİ DESTEK

Uzun zamandır beklenen haber nihayet resmileşti. Koç Holding ve Stellantis, Bursa’da bulunan Tofaş fabrikasında K9 kodlu hafif ticari aracın üretimi için hazırlıklara başlamış durumda. Böylelikle yıllardır İspanya’de süren Doblo üretimi yeniden Türkiye’ye geri dönmüş olacak. 2000’li yıllardan 2022’ye kadar Doblo’nun üretim merkezi olan Tofaş, üretimin İspanya’ya taşınması ile birlikte bu rolünü kaybetmişti. Artık Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Fiat Doblo’dan oluşan K9 ailesinin yeni üretim merkezlerinden biri haline geliyor.

K9 AİLESİ VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Stellantis’in en popüler hafif ticari araç ailesi K9, hali hazırda İspanya, Portekiz, İngiltere ve Cezayir’de üretiliyor. Bursa da kısa zaman içinde bu üretim listesine katılacak. 2026 yılı sonuna kadar yıllık 50 bin adetlik bir üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi planlanan bu proje, Stellantis’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki büyüme stratejisine önemli bir katkı sağlayacak. Tofaş, 2024 yılında yaklaşık 250 milyon dolarlık bir bütçeyle K0 kodlu hafif ticari araç projesini devreye almış ve Fiat Scudo’nun üretimine Kasım 2024’te başlamayı planlıyor.

TOTAL KAPASİTE ARTIRMA HEDEFİ

K0 projesiyle yıllık 125 bin adet, K9 projesiyle ise 150 bin adetlik üretim hedefleniyor. Bu hedeflerle birlikte fabrikanın toplam üretim kapasitesinin kısa sürede 275 bin adede ulaşması bekleniyor. Tofaş, toplamda 450 bin adetlik bir üretim kapasitesine sahip ve Egea Ailesi’nin üretimine devam etmektedir. Normal şartlar altında bu yıl sona erecek olan Egea üretiminin altı ay daha uzatıldığı bilgisinin belirtildiği yeni planlarla birlikte, Tofaş, Stellantis’in bölgesel büyüme stratejisinde önemli bir merkez konumuna yeniden sahip oluyor.