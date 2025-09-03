Fiat Doblo’ya Sürpriz İndirim Geldi

YENİ KAMPANYA İLE YENİDEN DOĞDU

Fiat Doblo, Türkiye’de ticari araç denilince akla gelen ilk modellerden biri olarak, 2025 Eylül ayında başlatılan kampanya ile yeniden ortaya çıkıyor. “Eniştelerin gözdesi” olarak bilinen Doblo, artık sadece ticaretle uğraşanların değil, geniş ailelerin de dikkatini çekiyor ve cazip bir fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Uzun yıllardır dayanıklılığı, işlevselliği ve geniş iç hacmiyle tanınan Doblo, şimdi hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle daha erişilebilir hale geliyor.

ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF SUNUYOR

Fiat’ın gerçekleştirdiği bu yeni fiyat hamlesi, artan araç maliyetlerine karşı önemli bir alternatif sunuyor. Yeni Doblo, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari ihtiyaçları olanlar için geniş bir motor seçeneği sunuyor. En uygun fiyatlı versiyonu olan 1.2 litrelik 110 HP PureTech benzinli motor, şehir içi kullanımlar için oldukça uygun bir seçim. Turbo beslemeli bu motor, manuel şanzımanla birleştirilerek düşük yakıt tüketimi ve yeterli performans sağlıyor. Performans arayanlar için ise 1.5 litrelik 130 HP BlueHDI dizel motor bulunuyor ve bu motor hem manuel hem de otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

YÜK TAŞIMA AVANTAJLARI

Dizel motor, özellikle yük taşımak veya kalabalık yolculuklar için büyük avantaj sunuyor. Düşük devirlerde sağladığı yüksek tork ile yokuşlarda ve ağır koşullarda kullanıcıya rahatlık sağlıyor. Bu özellikleri, Doblo’yu hem ticari hem de kişisel kullanımlar için cazip hale getiriyor.