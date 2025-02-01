Fiat Egea Ocak 2025 Kampanyaları Açıklandı

OCAK 2025 KAMPANYALARI

Fiat, Egea modeli için Ocak 2025 dönemine özel iki farklı kampanya sunuyor. Bunlar, faizsiz ve faizli seçenekleri içeriyor. Bu kampanya, 3 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olup, 2024 ve 2025 model yılı Egea araçlarını kapsıyor. Kampanya çerçevesinde yer alan 944.900 TL’lik fiyat etiketi, Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR modeli için belirlenmiş durumda. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, bu fiyata metalik renk ve ek donanımların dahil olmadığıdır.

KAMPANYA KOŞULLARI

Egea modellerinde %0 faizli kredi kampanyası mevcut. Ancak, kampanya şartları Fiat ve Koç Fiat Kredi’nin onayına bağlıdır. Kredi kullanımı esnasında yasal vergiler, kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti gibi masraflar müşterinin tercihlerine göre değişim gösterebiliyor. Ayrıca, kampanya yalnızca Egea Sedan’ın belirli bir kısmını kapsamaktadır.

FİYAT LİSTESİ DETAYLARI

2024 ve 2025 model yılı Egea Sedan’ın Easy donanımına ait fiyat listesi ise merakla bekleniyor. İndirim oranları ve tutarları, otomobilin modeline ve donanımına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Müşteriler, ihtiyaçlarına uygun seçenekleri değerlendirerek, bu kampanyalardan faydalanma şansı bulabiliyor.