Fiber Geçişi: 8 Milyon Etkilenecek

İNTERNET DÜNYASINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

İnternet alanında önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Yıllardır kullanılan bakır kabloya dayalı ADSL sistemi, yüksek bakım maliyetleri, artan enerji tüketimi ve yetersiz hız gibi nedenlerden dolayı yerini daha güçlü ve modern fiber optik bağlantılara bırakıyor. Dijital dönüşüm süreci hızlanırken, pek çok ülke eski teknoloji sistemlerini geride bırakarak fiber altyapıya geçiş sürecinde hız kazanıyor.

FRANSA’DA ADSL DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

Fransa’da yaklaşık 8 milyon kişinin, ADSL altyapısının kademeli olarak devre dışı bırakılması nedeniyle internet bağlantısını kaybetme riski bulunuyor. Ülkenin önde gelen internet servis sağlayıcılarından biri olan Orange, eski bakır altyapıyı tamamen ortadan kaldırarak fiber optik sistemine geçiş yapacağını açıkladı. Bu karar, yalnızca Orange abonelerini değil, aynı zamanda diğer tüm operatörleri ve onların kullanıcılarını da doğrudan etkileyecek.

AŞAMALI KAPANMA SÜRECİ BAŞLADI

Altyapı yenileme işlemleri, Ocak 2025 itibarıyla 162 belediyede ADSL bağlantısının devre dışı bırakılmasıyla başlayacak. Ocak 2026’dan sonra ise 829 belediyede ADSL tamamen kapatılacak. Bu süreç, 2030 yılına kadar aşamalı şekilde devam edecek ve ADSL tamamen kullanımdan kaldırılacak. Fransa genelinde, hem şehir hem de kırsal alanlar bu dönüşüm sürecinden etkilenecek. İnternet erişimini sürdürebilmek için abonelerin fiber optik bağlantıya geçiş yapmaları gerekecek.