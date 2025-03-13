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Fidan, Güler ve Kalın Şam’da Görüşüyor

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GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da çeşitli temaslarda bulunmak için bir araya geldi. Bakan Fidan’ın, SDG’nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Bu görüşmede, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında yaşanan çatışmalar gibi önemli meselelerin de ele alınacağı ifade ediliyor. Bu durum, Suriye’deki güncel durumu anlamak açısından kritik bir öneme sahip.

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