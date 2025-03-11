Fidan, Hollandalı Bakan Veldkamp ile Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Ankara’da bir araya geldi. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra uluslararası gündemde öne çıkan konular toplantıda masaya yatırıldı.

TİCARET VE GÜVENLİK KONULARI

Toplantıda Türkiye ve Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, göç politikaları, güvenlik iş birliği ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi konular detaylıca ele alındı. Görüşmenin verimli geçtiği ifade ediliyor. Ayrıca, küresel krizler, Ukrayna’daki savaşın bölgesel yansımaları ve Orta Doğu’daki gelişmeler gibi konular da gündemde yer aldı.

ORTAK ÇÖZÜM YOLLARI

Tarafların, uluslararası barış ve istikrara yönelik ortak çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Bakan Fidan ve mevkidaşı Veldkamp, görüşmenin ardından karşılıklı iş birliğinin artırılması yönünde olumlu mesajlar verdi. İki ülke arasındaki diplomatik diyaloğun önümüzdeki süreçte daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.