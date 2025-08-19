Fidan, Rubio ile Telefon Görüştü

DIPLOMASI TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI

ABD’deki Ukrayna zirvesinin ardından Ankara’da telefon diplomasisi hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemi, ABD Başkanı Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile ve sonrasında Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı toplantılar oluşturdu. İki bakan, bu toplantıların sonuçlarını detaylı bir şekilde değerlendirdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için gelecekte atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barış sağlanması için Türkiye’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu tekrar vurguladı.

AVRUPALI LİDERLERLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Trump ve Zelenski’nin Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya’nın liderleri ile Avrupa Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri de katıldı. Fidan, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde toplantının sonuçları ve olası yeni adımlar ele alındı.